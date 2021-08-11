В Краснодаре в новом учебном году количество школьников увеличится почти на 10%

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Школы в Краснодаре, где существует проблема нехватки учебных мест, зачислили на предстоящий учебный год более 164 тыс. учеников. В образовательных учреждениях организуют разделение потоков школьников, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду. Количество учащихся увеличится почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, население быстро увеличивается. Высокие темпы прироста населения привели к нехватке учебных мест в школах, несколько лет назад в школах набирали рекордное количество первых классов, дети учатся в две смены.

"Сейчас в школы Краснодара зачислены 164 179 учеников, набор учащихся продолжается, это на 13 тысяч учащихся больше, чем в прошлом учебном году. За школьные парты сядут около 5 тыс. первоклассников. По опыту прошлого года в школах будет организовано разделение потоков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что праздничные линейки по случаю Дня знаний пройдут в ограниченном составе, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в этом году направлено более 579 млн рублей, на приобретение учебников и учебных пособий - 134,8 млн рублей.

"Говорить о переполненности школ неправильно. Наша задача - создать условия для обучения всех школьников, и это будет сделано. Чтобы у каждого краснодарского ученика было все необходимое - условия для занятий, парта и компьютер, любимый учитель, завтрак и обед, при необходимости - возможность подвоза на автобусе", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования Алексея Некрасова.

В Краснодаре работают 299 муниципальных образовательных организаций: 96 школ, 176 детсадов и 27 учреждений дополнительного образования. Для решения проблемы нехватки учебных мест в городе строят новые детские сады и школы. 1 сентября в Краснодаре планируется открыть пять новых образовательных учреждений.