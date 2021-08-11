К 2024 году 155 астраханских школ планируют оснастить современным цифровым оборудованием

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Более 150 общеобразовательных учреждений Астраханской области оснастят к 2024 году современным оборудованием за счет проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В инфраструктурный лист обновленного оборудования наряду с ноутбуками и МФУ для управленческого персонала, компьютерным и мультимедийным оборудованием, вошли также интерактивные комплексы для оснащения учебных классов. Это позволит обеспечить хранение в локальной сети школ документов и методических разработок учителей для использования в образовательной деятельности и упростит при необходимости организацию дистанционного или смешанного обучения.

"Осенью 2020 года регион получил субсидию на цифровизацию 105 школ в срок до 2023 года. В 2021 году Астраханская область также приняла участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии, благодаря которой до 2024 годах материально-техническую базу смогут обновить 155 общеобразовательных организаций региона", - рассказали в пресс-службе.

По данным областных властей, создание цифровой образовательной среды в школах Астраханской области реализуется с 2019 года, что позволило полностью обновить материально-техническую базу в 58 общеобразовательных учреждениях и шести профессиональных образовательных организациях, в 2021 году переоснастят еще 66 сельских и городских школ. Как сообщалось ранее, все образовательные организации региона в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" обеспечили высокоскоростным доступом в интернет.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта обеспечат глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.