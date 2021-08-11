Кузнецова призвала распространить омский опыт работы с "особыми" детьми на все регионы

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Методы работы адаптивной школы №12 в Омске с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с первых месяцев их жизни необходимо распространить и на другие регионы России, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Увидела, как работает адаптивная школа №12. Тема ранней помощи сегодня является очень актуальной, поскольку способствует снижению инвалидизации детей. К сожалению, очень немного регионов могут похвастаться подобной практикой. Мне бы хотелось, чтобы концепция, которая есть и развивается на базе этой школы, получила распространение на территории других регионов. Эта адаптивная школа - учреждение полного цикла: их сопровождают от дошкольного возраста до получения профессиональных навыков", - привели в среду слова Кузнецовой в пресс-службе омского правительства по итогам рабочей поездки омбудсмена в регион.

Как уполномоченная по правам ребенка пояснила журналистам, в данном учреждении с детьми начинают работать с первых месяцев жизни и в режиме "единого окна" - такой подход позволяет родителям не терять время на поиск специалистов и ожидание их приема в очередях, а оперативно получить помощь. "До 30% случаев инвалидизации ребенка может не быть, если помогать вовремя, здесь в регионе эта практика реализуется", - сказала Кузнецова.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в адаптивной школе №12 обучаются 247 детей с ОВЗ, из которых 198 имеют статус "ребенок-инвалид". Учебное заведение является участником региональной инновационной площадки "Образование детей особой заботы", а также трех федеральных проектов, здесь организованы занятия для учеников по семи направлениям дополнительного образования.

"К нам сегодня приезжают родители из других регионов, меняют место жительства, снимают квартиры, чтобы их дети могли заниматься по нашей методике, в наших адаптивных учреждениях. Как бы нам сложно и тяжело не приходилось в вопросах материального обеспечения и состояния зданий, мы сохранили костяк преподавательского состава - людей, которые работают сердцем и душой. Это, наверное, самое главное достояние, которое у нас есть сегодня в этой системе, которую не все регионы сохранили", - приводятся в сообщении слова губернатора Омской области Александра Буркова.

Как ранее сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова, в школах России учатся более 840 тыс. детей с ОВЗ и инвалидностью.