В Ставропольском крае организуют антиковидные проверки в транспорте

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья организуют проверки соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте. Ситуация с заражаемостью коронавирусом остается в регионе сложной, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в целом в крае остается непростой. Рост числа заболевших требует дополнительных мер реагирования. В том числе, министерству дорожного хозяйства и транспорта поручено совместно с муниципалитетами организовать проверки соблюдения профилактических мер в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Летом 2021 года в крае отмечается регулярный рост суточной заражаемости коронавирусом. Глава краевого Минздрава Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что одной из причин осложнения ситуации становится пренебрежение мерами противоэпидемической безопасности.

Из-за увеличения нагрузки на медучреждения в регионе наращивают ковидный коечный фонд. По данным властей, на сегодняшний день в лечебных учреждениях края для оказания помощи пациентам с коронавирусом задействовано 3 889 коек. Еще 249 коек будет развернуто в ближайшее время.

С начала пандемии в крае зафиксировано 68 222 случая коронавируса, лечение в стационаре получают 3 269 пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии - 363 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 1 986 человек.