Глава Карачаево-Черкесии провел экскурсию в обсерватории РАН для детей

ЧЕРКЕССК, 11 августа./ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел экскурсию и рассказал школьникам из разных регионов страны о работе Специальной астрофизической обсерватории РАН. Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта российского общества "Знание", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе проекта.

"В качестве экскурсовода и лектора выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он познакомил ребят с уникальным объектом - крупнейшим в Российской Федерации и Евразии оптическим телескопом специальной астрофизической обсерватории РАН. Интересные детали и факты о жизни астрофизиков, устройстве оптических инструментов и научных открытиях, сделанных на базе САО РАН, рассказал также директор обсерватории Геннадий Валявин", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках проекта из различных регионов страны приехали участники всероссийского конкурса "Большая перемена". Глава Карачаево-Черкесии рассказал школьникам об истории и устройстве оборудования и основных направлениях деятельности обсерватории.

"Российское общество "Знание" сегодня организовало такой замечательный проект для молодежи - проводить в разных регионах нашей страны такие образовательные лекции. В том числе у нас, в Карачаево-Черкесии. И, конечно, надо ребят, особенно тех, у кого есть желание сегодня связать свою жизнь с наукой, да и вообще для общего познания, знакомить непосредственно на местах с огромным интеллектуальным потенциалом нашей страны", - цитирует пресс-служба главу КЧР Рашида Темрезова.

По его словам, в регионе немало объектов, которые позволят вовлекать детей в научную деятельность, помогать им в выборе будущей профессии. "Перезапуск Общества "Знание", который стартовал по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, прекрасно отражает готовность и стремление нашего государства и общества к новаторству в образовании, качественному развитию интеллектуального и творческого потенциала нашей молодежи", - добавил Темрезов.

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - появился 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге.