В Ярославской области предложили создать собственную систему мониторинга парниковых газов

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Участники всероссийского экомарафона "Дни зеленых действий", который прошел 11 августа в Ярославле, предложили создать собственную систему мониторинга парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ходе дискуссии был поднят важный вопрос о влиянии парниковых газов. Одним из предложений стало создание собственной научно-обоснованной, признаваемой в мире системы учета выбросов и поглощений парниковых газов. В том числе озвучено предложение по запуску пилотных проектов в регионах по достижению углеродной нейтральности - полное поглощение выбрасываемых промышленностью и автотранспортом парниковых газов, на территории ряда регионов России", - сообщает пресс-служба.

Как отметил инициатор экомарафона, врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" Дмитрий Кобылкин, в стране для этого есть все необходимые компетенции и ресурсы. "Россия как участник Парижского соглашения уже сегодня предпринимает шаги по снижению объемов выбросов парниковых газов. Но мы понимаем, что предстоит еще очень большой объем работ, который возможно выполнить только совместными усилиями власти и бизнеса", - подчеркнул Кобылкин. Кроме того, он отметил значимость поддержки и развития экологического воспитания среди детей.

В числе инициатив озвучили также идею создания единого экологического кол-центра для жителей Ярославской области, который позволит более оперативно реагировать на запросы граждан по экоповестке и повысить прозрачность по ряду проблемных экологических вопросов.

В рамках экомарафона в Ярославе также состоялся "кислородный" заезд в поддержку темы отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более 60 участников проехали 2,5 км на велосипедах, скейтах и роликах. По итогам заезда все они получили сертификаты с данными об объеме "спасенного" кислорода, которого хватило бы на 250 человек, пока участники проходили дистанцию заезда.

Экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал 15 июля в Подмосковье, в селе Павло-Слободское, и продлится до середины сентября. Эстафету приняли более 40 регионов страны. Знаковые мероприятия также пройдут на Байкале и в Арктике.