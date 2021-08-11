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В Кисловодске восстановили водоснабжение, приостановленное из-за мутности воды

По словам и.о. главы города-курорта Вячеслава Сергиенко, повышение мутности водохранилища вызвал сход селевого потока

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в Кисловодске, которое приостанавливали из-за повышения мутности воды на местных очистных сооружениях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В 20:15 мск в Кисловодске водоснабжение восстановлено по штатной схеме", - сообщили в пресс-службе, добавив, что идет поэтапное заполнение системы водоснабжения и повышение давления в сети до рабочих показателей.

Утром 11 августа МЧС по региону сообщило, что Кисловодск остался без водоснабжения, так как прекратилась подача холодной воды от Эшкаконских очистных сооружений из-за повышения мутности воды. Без воды остались более 137 тыс. человек. Проводились мероприятия по запуску Кубанского водовода. И.о. главы города-курорта Вячеслав Сергиенко сообщил, что повышение мутности водохранилища вызвал сход селевого потока.

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