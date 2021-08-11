Для пациентов с коронавирусом в Северной Осетии открывается госпиталь

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госпиталь для пациентов с коронавирусом открывается на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России для поддержания системы здравоохранения в регионе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для поддержки системы здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава России открывается госпиталь для пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая койки, обеспеченные кислородом, для оказания помощи пациентам с тяжелым течением COVID-19.

В результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи, произошедшей во Владикавказе 9 августа, погибли 11 человек. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м. По факту происшествия началась проверка. Пациентов больницы перевели на резервное обеспечение кислородом.