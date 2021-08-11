Ремонт школы в Кабардино-Балкарии, где обучаются дети из двух сел, под угрозой срыва

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пригрозил уволить главу Прохладненского района, если в школе селения Пролетарское не завершится ремонт до начала нового учебного года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

Накануне Коков выезжал в Прохладненский район и лично проверил ход работ в школе, о которой ему сообщила во время прямой линии жительница района, выразив опасения, что ремонт к 1 сентября может не завершится. Информация подтвердилась: ремонт затянут, есть вопросы к качеству работ. В школе села Пролетарского учатся и дети из соседнего Красносельского, где здание образовательного учреждения признано аварийным и потому закрыто.

"Глава республики дал крайне негативную оценку тому, как идет в селе Пролетарском капитальный ремонт школы, заказчиком которого в рамках программы комплексного развития сельских территорий является администрация муниципалитета. Казбек Коков подверг критике уровень контроля работы подрядчика со стороны муниципалитета и подчеркнул, что, если 1 сентября дети не пойдут в школу, встанет вопрос о соответствии главы администрации Прохладненского муниципального района занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Коков также поручил правительству Кабардино-Балкарии представить предложения по строительству новой школы в селении Красносельское и напомнил, что требование контролировать работу подрядных организаций на объектах, которые включены в нацпроекты, федеральные или республиканские программы, касается каждого руководителя.

Вопрос подготовки школ к новому учебному году обсуждался 11 августа на совещании главы Кабардино-Балкарии с руководителями муниципальных районов и городских округов. Коков поручил министерству просвещения и муниципальным образованиям оперативно готовить проектно-сметные документации капитального ремонта школ, для включения в новую федеральную программу уже в этом году. "Федеральная программа капитального ремонта общеобразовательных школ, инициированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, для нас очень важна, - у нас более 20 тыс. детей занимаются в школах, где требуется капитальный ремонт", - подчеркнул Коков. По информации Минпросвещения, проектно-сметная документация готова по 24 учреждениям, работа по муниципалитетам продолжается.

В предстоящем учебном году в школы Кабардино-Балкарии пойдут более 115 тыс. учащихся, из них в первый класс - 12,5 тыс. Первого сентября в первый раз прозвучат звонки в новых школах в станице Солдатской, городе Чегеме и селе Ново-Ивановском, капитальный ремонт школ идет в трех селах Кабардино-Балкарии.