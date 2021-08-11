Мониторинг "ЕР" показал, что в Башкирии цены на "борщевой набор" снизились на 25-30%

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Активисты проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" провели рейд по торговым точкам Уфы с мониторингом цен на "борщевой набор", выявив снижение цен до 30% по сравнению с июнем, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России" в среду.

"Региональный координатор проекта "Народный контроль" Гульнур Кульсарина отметила, что снижение цены на "борщевой набор" наблюдается и составляет около 25-30%. Если в июне морковь стоила около 100, в июле 80-85, сейчас в среднем 35-45 рублей", - говорится в сообщении.

Мониторинг охватил сетевые супермаркеты и сельскохозяйственную ярмарку. Цены у фермеров на овощи в основном ниже, упор на проведение ярмарок позволит обеспечить потребителей продукцией лучшего качества, отметили в партии. "Именно на уличных торговых площадках местные производители, фермеры и частные лица имеют возможность реализовывать свою продукцию хорошего качества напрямую по сниженным ценам. К сожалению, у сетевых ритейлеров - региональных и федеральных, мы увидели много несвежей продукции, которая не соответствует стандартам и качеству. Такие овощи и фрукты были незамедлительно изъяты из продажи. Все вопросы и замечания были обсуждены с директорами магазинов, при повторных случаях мы уже будем работать с надзорными органами", - приводятся в сообщении слова регионального координатора проекта "Народный контроль" Гульнур Кульсариной.

Ранее ситуация с ценами на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы стабилизации цен на так называемый "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне.