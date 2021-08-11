Россотрудничество отмечает опасную тенденцию с примерами русофобии в Киргизии и Казахстане

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россотрудничество фиксирует тревожную тенденцию с проявлениями русофобии в Киргизии, Казахстане и ряде стран, агентство намерено решать эту проблему. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон в ходе онлайн-брифинга.

"Очень тревожные тенденции наблюдаются в Казахстане, ряде других стран. Наше агентство убеждено, что все попытки замолчать проблему русофобии, все попытки размыть эту проблему формулировками "единичный случай" или "бытовой уровень" - это путь в никуда. Проблема есть, ее надо решать и решать системно", - отметила она.

Фридрихсон указала на историю мальчика из русской семьи в Киргизии, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере. По ее словам, семья мальчика посетила Москву, они рассматривают возможность переезда в Россию. "Именно поэтому 11 августа в стенах нашего агентства была организована встреча с представителями МВД России, в ходе которой семья получила все необходимые консультации. Кроме того, они встретились с [руководителем Россотрудничества] Евгением Примаковым".

"Вместе с тем наше агентство с опасением и тревогой отмечает, что есть и другие примеры нападений на русских и русскоговорящих в Киргизии. При этом правоохранительная система республики не дает полной правовой оценки происходящему. Фиксируются случаи нападений, но не случаи проявления национальной нетерпимости", - подчеркнула пресс-секретарь агентства. Она пояснила, что официальные лица Киргизии говорят о единичных примерах бытового национализма, не называя вещи своими именами.

"Проявления национализма на любом уровне - это очень и очень опасная тенденция. Именно поэтому наше агентство в рамках своих полномочий готово к совместной работе с правительством Киргизии, с неправительственным сектором по системному решению проблем русофобии в стране на всех уровнях", - заключила Фридрихсон.

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее призвала усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. Члены комиссии СПЧ выразили серьезную озабоченность в связи со случаем нападения на продавщицу в Бишкеке и историей с избиением мальчика из русской семьи.