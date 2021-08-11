Башню Ахун и территорию вокруг нее планируют привести к единому стилю

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Смотровую башню на горе Ахун планируют реконструировать, а территорию около нее привести к единому стилю. Это необходимо для того, чтобы объединить историческое наследие и современный взгляд на единый архитектурный облик, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.

"Совместно с руководством национального парка проработаем все вопросы - от транспортной доступности, санитарного состояния, вопросы земельного законодательства, до возможности реконструкции самой башни и приведения всей территории к единому стилю, который предложат профессионалы, а выберут жители и туристы", - написал Копайгородский.

Решение приняли на выездном совещании с директором сочинского нацпарка Михаилом Лапиным. Мэр отметил, что башня Ахун - одна из самых популярных достопримечательностей курорта и сейчас она нуждается в развитии.

"Необходимо будет создать общую концепцию, которая объединит историческое наследие и современный взгляд на единый архитектурный облик", - пояснил он.

Для привлечения туристов и сохранения исторического архитектурного стиля создадут межведомственную рабочую группу. Она займется созданием единой концепции объектов показа нацпарка.

Башню на вершине горы Большой Ахун возвели более 80 лет назад при масштабной реконструкции курорта Сочи. Для ее строительства до вершины горы предварительно проложили 11-километровую дорогу. Смотровую башню выстроили в течение 10 месяцев по проекту архитектора Воробьева, открытие башни состоялось в июне 1936 года. В июле 2019 года здание пострадало от молнии и было закрыто на реконструкцию, а открылось для посещений в начале июля 2020 года. Башня является памятником архитектуры федерального значения, ее высота составляет 30,5 м.