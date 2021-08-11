Реконструкция насосной станции под Астраханью обеспечит водой жителей четырех сел

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Реконструкция насосной станции "Зареченская" в Лиманском районе Астраханской области, проводимая в рамках национального проекта "Экология", обеспечит водой жителей нескольких населенных пунктов, а также водоснабжение сельхозугодий, общая площадь орошения составит 5 тыс. га. Об этом сообщается в среду в Instagram главы региона Игоря Бабушкина.

"Завершаем строительство насосной станции "Зареченская" в Лиманском районе. После техподключения к электросетям специалисты проведут пуско-наладочные работы, а в конце сентября будет осуществлен пробный пуск. Благодаря запуску станции мы обеспечим водой жителей четырех сел района и сельхозугодья. Общая площадь орошения составит 5 тыс. га", - написал Бабушкин.

Нацпроект "Экология" разработали в рамках реализации майского указа президента России Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4,41 трлн рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов России - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).