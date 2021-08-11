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Пандемия COVID-19

WSJ: McDonald’s обязует своих сотрудников в США привиться от COVID-19 к 27 сентября

Компания также перенесла с 7 сентября на 11 октября возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в стране

ТАСС, 11 августа. McDonald’s потребует от всех сотрудников этой американской корпорации в США пройти полный курс вакцинации от коронавируса к 27 сентября. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на уведомление, разосланное персоналу компании.

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"Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - приводит издание выдержку из уведомления.

Компания перенесла с 7 сентября на 11 октября возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США с тем, чтобы у сотрудников было достаточно времени на прививку и формирование иммунитета. Работники компании будут обязаны носить защитные маски на службе независимо от того, привиты они или нет.

К 27 сентября поставщики и подрядчики, посещающие подразделения McDonald’s, должны также пройти полный курс вакцинации. Руководство компании не станет обязывать работников ресторанов быстрого питания прививаться, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для иммунизации.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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