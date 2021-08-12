Ученые считают, что Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Луна будет находиться под горизонтом во время наступления пика активности метеорного потока Персеиды в ночь на пятницу и не помешает наблюдениям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы ожидают, что поток достигнет максимума активности к 23:00 мск 12 августа.

"Персеиды - самый мощный звездопад года. В этом году Персеиды обещают стать самым лучшим звездопадом года не только потому, что ожидается до 110 метеоров в час, <…> но и потому, что в 2021 году складываются наилучшие условия для наблюдения, если не помешает облачность. Луна, прошедшая фазу новолуния 8 августа, никак не помешает наблюдению метеоров, так как будет находиться под горизонтом", - сказали в планетарии.

Звездопад наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Персеиды представляют собой белые яркие метеоры, свечение некоторых из них сохраняется в течение нескольких секунд. Метеоры будут пролетать по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть, уточнили астрономы.

"Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид - с полуночи до рассвета. Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается в течение недели до и после даты пика Персеид (с 5 по 20 августа). <…> Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, звездопад наблюдают невооруженным глазом", - также пояснили в пресс-службе.