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Сейм Польши большинством голосов одобрил поправки к закону о телерадиовещании

В поддержку внесения изменений в закон проголосовали 228 депутатов

ВАРШАВА, 12 августа. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата парламента) Польши в среду вечером большинством голосов одобрил поправки к вызвавшему волну критики оппозиции закону о телерадиовещании. Об этом сообщило Польское агентство печати.

По его информации, в поддержку внесения изменений в закон проголосовали 228 депутатов, против - 216, 10 человек воздержались. В соответствии с поправками "лицензия на трансляцию радио- и телепрограмм может быть предоставлена иностранному лицу, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в государстве - члене Европейской экономической зоны при условии, что такое иностранное лицо не зависит от другого иностранного лица, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в стране, которая не является государством - членом Европейской экономической зоны".

Законопроект был внесен на рассмотрение Сейма в начале июля. Цель включенных в него поправок состояла в том, чтобы доработать правила, позволяющие Национальному совету по телерадиовещанию не допускать перехвата контроля над вещательными организациями компаниями извне ЕС. На этапе обсуждения законопроект вызвал в Польше широкий общественный резонанс.

В этом контексте глава депутатской группы нового польского политического оппозиционного движения "Польша 2050" (Polska 2050) Ханна Гилл-Пёнтек отмечала, что из-за изменений закона о телерадиовещании, предложенных правящей в республике партией "Закон и справедливость", лицензию на вещание в Польше может потерять американская вещательная компания TVN. Владельцем TVN является американский концерн Discovery, но управление телекомпанией осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В группу TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным Польским телевидением.

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