Экстренное предупреждение продлили в ряде районов Колымы из-за угрозы лесных пожаров

ТАСС, 12 августа. Спасатели в четверг объявили на 14 августа экстренное предупреждение в четырех районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено предупреждение на 14 августа 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Ольском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском городских округах", - рассказали в центре. Ранее в тех же городских округах, кроме Тенькинского, было объявлено предупреждение на 10-13 августа.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в перечисленных районах региона наблюдается высокая пожарная опасность - IV класса. Сейчас температура воздуха держится на отметке около плюс 20-23 градусов, осадков и ветра нет.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, проведение пожароопасных работ. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В этом году такой ситуации не наблюдается. Основными источниками лесных пожаров в регионе были и остаются сухие грозы и ветер.