Роспотребнадзор за I полугодие 2021 года изъял из оборота 32 тонны алкогольной продукции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в первом полугодии 2021 года изъяли из оборота 32 тонны алкогольной продукции, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъяты из оборота 32 тонны алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом полугодии 2020 года показатель был равен 8 тонн.

Всего за первое полугодие 2021 года Роспотребнадзор исследовал более 49 тыс. проб алкогольной продукции по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям, а также на радиоактивные вещества.

По микробиологическим показателям 1,64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (за первое полугодие 2020 года - 0,96%), по физико-химическим показателям ведомство выявило 1,19% проб, в первом полугодии прошлого года значение было 1,23%, сообщает ведомство.

По санитарно-химическим показателям проб, не отвечающих установленным требованиям, в первом полугодии 2021 года не обнаружено, так же как и за аналогичный период прошлого года.