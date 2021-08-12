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Колонна МЧС России выехала в Донбасс для доставки 70 тонн гуманитарной помощи

В состав груза вошли медикаменты и медицинское оборудование

ТАСС, 12 августа. Гуманитарная помощь Донбассу будет доставлена колонной МЧС России, выехавшей из Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"МЧС России приступило к доставке 102-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Из Донского спасательного центра автомобили направляются в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям помощи", - сказали в пресс-службе.

В состав груза общим весом 70 тонн вошли медикаменты и медицинское оборудование. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, отметили в МЧС.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. Всего за прошедшее время автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР - почти 49 тыс. тонн.

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