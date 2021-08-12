В Забайкалье восстановили движение по дороге Могойтуй - Сретенск после паводка

ЧИТА, 12 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили движение по дороге регионального значения Могойтуй - Сретенск - Олочи в Забайкальском крае, участок которой во вторник размыло паводками, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В Сретенском районе Забайкалья запустили движение на 225-м километре региональной дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи в районе села Верхняя Куэнга. На 209-м километре дороги из-за частичного разрушения элементов моста движение возможно по одной половине проезжей части", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель Минстроя края Дмитрий Ватагин, с четверга возобновили движение рейсовые автобусы Чита - Сретенск и Сретенск - Чита, которые были отменены на время восстановления дороги. Легковые автомобили могли проехать в Сретенск через село Шелопугино.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 2,7 тыс. домов, 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба составляет порядка 4 млрд рублей.