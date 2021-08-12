АСИ намерено тиражировать в регионах формат работы столичного центра "Моя карьера"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Формат работы столичного центра занятости населения "Моя карьера" планируется тиражировать в регионах. Реализация проекта в некоторых субъектах РФ может начаться уже в этом году, сообщила в четверг ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Центр "Моя карьера" оказывает комплекс услуг всем без исключения жителям Москвы. Там можно получить содействие в поиске подходящих вакансий, консультации профессионального карьерного эксперта, психологическую поддержку. Специалисты помогут составить конкурентоспособное резюме, организуют встречу с работодателем и расскажут, как к ней подготовиться.

"Очень интересный опыт Москвы у центра "Моя карьера", который работает с категориями граждан, которым сложно трудоустроиться и быть конкурентоспособными на рынке труда. Это молодежь, люди старше 50 лет, люди с инвалидностью, женщины с маленькими детьми, многодетные мамы. Там полностью выстроен процесс работы с соискателями, <…> до них проактивно доводят информацию. И мы видим, что 49% [обратившихся] трудоустраиваются. Сейчас эту методологию отрабатываем - как ее возможно "приземлять" на центры занятости в регионах", - сказала Чупшева.

Она отметила, что специалисты центра "Моя карьера" уже выезжают в регионы и проводят встречи с сотрудниками территориальных центров занятости, рассказывают про свои форматы и методики работы.

В ближайшее время планируется сформировать коробочное решение, которое будет включать такие процессы, как работа кол-центров, выстраивание коммуникации с работодателями, создание пула работодателей и так далее, уточнила Чупшева.

"Мы думаем, что можно начать реализацию [проекта] в регионах в этом году. Но здесь будет нужна поддержка и Минтруда", - добавила глава АСИ.