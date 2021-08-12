На Алтае начали строительство нового здания школы, о которой сообщали Путину

ТАСС, 12 августа. Строительство нового здания для школы № 7, о которой спросили у президента Владимира Путина на пресс-конференции в 2019 году, началось в Горно-Алтайске, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы правительства Республики Алтай Михаил Максимов.

На пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2019 году журналистка из Горно-Алтайска сообщила, что в этой школе детей углубленно обучают национальному алтайскому языку. Школа размещается в арендованном здании 1926 года постройки. Журналистка обратилась к президенту с просьбой помочь в строительстве собственного здания для учреждения. Путин пообещал помочь в решении проблем школы.

"О необходимости строительства этой школы в течение многих лет говорила общественность, горожане, журналисты, политики. <…> Сегодня первый шаг, наконец, сделан, строительство началось. Участок для строительства выделен очень большой в развивающемся районе, он будет полностью облагорожен, здесь будет построен стадион, устроено озеленение, недалеко располагается красивая набережная. Это будет лучшая, самая современная школа в городе, учиться и преподавать здесь будет по-настоящему престижно", - процитировал Максимов слова главы региона Олега Хорохордина во время церемонии закладки капсулы-послания на месте строительства.

Здание школы на 750 учеников разместится на площади почти 19 тыс. квадратных метров. Построить школу планируется за 16 месяцев. В настоящее время площадка уже расчищена под строительство.

"Широкий участок, красивое совмещение, высотные современные дома, красивейшие пейзажи вокруг. Надеюсь, именно в этом соотношении дети получат свою сопричастность к алтайским традициям и возможность изучения родного языка. <…> Главное, чтобы все было в срок", - подчеркнул в свою очередь находящийся в регионе в рамках рабочей поездки руководитель Федерального штаба общественной поддержки "Единой России" Александр Карелин, который также принял участие в церемонии.

Решение о строительстве нового здания было принято в августе 2019 года, по первоначальной проектно-сметной документации стоимость строительства оценивалась в 890 млн рублей. Было принято решение о корректировке документации и проведении госэкспертизы. В декабре 2020 года стало известно, что на строительство школы регион получил 450 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование". В апреле текущего года получено повторное положительное заключение проекта строительства школы с общей сметной стоимостью в 921 млн рублей. Правительство Республики Алтай направляло ходатайство о дополнительной потребности в ресурсах на строительство школы на имя председателя правительства РФ и министра просвещения РФ.