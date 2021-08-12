В Японии вспоминают жертв крушения самолета в 1985 году

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Жители Японии в четверг вспоминают жертв одной из самых крупных катастроф в истории гражданской авиации - крушения самолета Boeing-747 авиакомпании Japan Airlines (JAL), которое произошло в 1985 году. Тогда в результате трагедии погибли 520 пассажиров рейса 123, и лишь четверым удалось уцелеть.

По данным японского телеканала NHK, второй год подряд из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, памятные мероприятия проходят в усеченном формате - в них принимают участие только родственники погибших, которые поднялись этим утром на гору Оцутака в центральной префектуре Гумма, чтобы почить память жертв на месте падения лайнера. Вечером в 18:56 по местному времени (12:56 мск) - в точное время падения Boeing, у подножия горы, где установлен мемориальный камень, пройдет церемония, в ходе которой будут зажжены 520 свечей.

После трагедии правительство Японии провело всестороннее расследование, в результате которого удалось установить, что причиной аварии стал технический брак, допущенный компанией Boeing во время ремонта. Следственные органы решили, что при действовавших тогда правилах проверок специалисты JAL не могли заранее обнаружить неполадки, поэтому ни одного уголовного дела заведено не было. Члены семей погибших тем не менее неоднократно требовали провести повторное расследование и наказать виновных.

Авиапроисшествие с рейсом 123 является крупнейшей по числу жертв трагедией с участием одного самолета, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Японии. Это вторая по числу жертв катастрофа самолета данного типа и второй по числу жертв инцидент в истории авиации после столкновения двух лайнеров Boeing-747 на Тенерифе в 1977 году. Кроме того, август 1985 года был самым смертоносным месяцем за всю историю гражданской авиации (без учета терактов 11 сентября 2001 года в США) - тогда в 11 катастрофах погибли в общей сложности 743 человека.