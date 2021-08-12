Шойгу заявил, что студенческие стройотряды активно участвуют в реконструкции БАМа

ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 12 августа. / ТАСС/. Студенты, занятые в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который прибыл с рабочей поездкой в Восточный военный округ для инспекции хода реконструкции БАМ.

"Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - сказал Шойгу на церемонии закладки памятного камня но случаю начала реконструкции магистрали.

"Здесь в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск студенты военных учебных центров проходят стажировку", - добавил министр. "Помимо навыков работы в команде, они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", - отметил он.

Напомнив, что в 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа, Шойгу сказал, что уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет. "Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", - сказал министр обороны.