Жалобу на первый в РФ оправдательный приговор криминальному авторитету оценят в апелляции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит представление прокуратуры на первый в России оправдательный приговор в отношении Тенгиза Гигиберии по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание назначено на первую половину дня четверга.

"Рассмотрение апелляционного представления на оправдательный приговор в отношении Гигиберии назначено на 09:30 мск", - сказала представитель суда.

В криминальной среде уроженец Грузии Тенгиз Гигиберия известен как Тенго Потийский. В 2005 году Пресненский суд Москвы приговорил его к 17 годам колонии, признав виновным в убийстве, разбое, краже и хранении оружия. Срок отбывания наказания у него заканчивался в октябре прошлого года, однако ему было предъявлено новое обвинение - в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, за время пребывания в колонии Гигиберия получил несколько сотен взысканий за систематическое нарушение режима содержания и распорядка дня, регламентированного администрацией пенитенциарного учреждения, а заключенные отчисляли криминальному авторитету до 5 тыс. рублей ежемесячно.

Следствие обвинило его в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Приговором Липецкого областного суда 47-летний Тенгиз Гигиберия был оправдан 4 июня. Надзорное ведомство не согласилось с таким решением и подало апелляционное представление на приговор.

В практике российских судов решение по делу Гигиберии является первым. Статья, по которой он был оправдан, была введена в Уголовный кодекс РФ в 2019 году.