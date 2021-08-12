Власти КНР в докладе о правах человека пообещали бороться с "ересью экстремизма" в религии

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти будут бороться с экстремизмом и "проявлениями ереси" под прикрытием религиозных постулатов. Об этом говорится в докладе "Всеобъемлющее формирование среднезажиточного общества: важная веха в деятельности Китая по защите прав человека", опубликованном в четверг Госсоветом КНР.

"Мы на законных основаниях сокрушим экстремизм в религии и будем бороться с ересью, которая прикрывается религиозными лозунгами", - подчеркивается в нем.

Как говорится в документе, в Китае насчитывается около 200 млн верующих - адептов христианства, буддизма, ислама и даосизма. В стране проживает порядка 380 тыс. представителей духовенства. "Правительство КНР поддерживает принцип сохранения независимого и самостоятельного статуса религии", - уточняется в докладе.

В нем говорится, Китай выступает за свободу вероисповедания и мирное сосуществование различных учений. Согласно документу, в КНР государство не вмешивается во внутренние дела религиозных организаций.

Китайское правительство регулярно публикует доклады о ключевых социально-экономических проблемах в стране и за рубежом. Эти официальные документы - так называемые синие и белые книги - позволяют общественности получить довольно ясное представление о приоритетах в развитии КНР.