В Москве создали уникальную программу обучения помощников в дома-интернаты

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Помощников по уходу для московских домов-интернатов будут готовить по уникальной программе обучения, также по этой же программе переобучат и тех, кто уже работает в учреждениях. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу. Теперь при приеме на работу новых специалистов, если у них нет нужной квалификации, но они хотят работать у нас, мы сможем обучать их сами. А тот персонал, что уже набран, сможет повысить квалификацию. Образовательные программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода, поэтому обучение по ним позволит более адресно, бережно и профессионально заботиться о людях, нуждающихся в особом внимании, и повысить качество предоставляемых услуг в домах-интернатах. Мы планируем обучить порядка трех тысяч помощников по уходу. Первые группы уже начали учиться", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обучение первых групп для помощников по уходу уже началось в пансионате для ветеранов труда № 1, психоневрологическом интернате № 20 и в отделениях милосердия научно-методического геронтологического центра "Переделкино". Занятия проходят в 11 симуляционных классах на территории городских психоневрологических интернатов и пансионатов. В помещениях есть все необходимое для работы помощника по уходу, установлена мебель жилой комнаты и оборудование санузла.

Занятия проводят клинические тренеры центра компетенций, специалисты с медицинским образованием и дополнительной профессиональной подготовкой преподавателя. У них большой опыт работы в сфере ухода за людьми старшего возраста, людьми с инвалидностью и психическими заболеваниями. Обучающимся выдадут документы государственного образца, которые дают право на профессиональную деятельность в России.

"Центры компетенций - это площадки для развития персонала городских психоневрологических домов-интернатов и пансионатов для ветеранов труда. Сотрудникам доступно три направления: работа с людьми старшего возраста (в Научно-методическом геронтологическом центре "Переделкино", открыт в декабре 2020 года); уход за людьми с психическими заболеваниями (в психоневрологическом интернате № 34); учебно-тренировочное проживание людей с ментальными особенностями (центр сопровождаемого проживания)", - поясняется в сообщении.

В целом в столице открыт 31 дом-интернат, где работают около 8 тыс. сотрудников, в том числе более 3 тыс. помощников по уходу, свыше 2 тыс. медсестер, около 500 врачей и столько же специалистов по социальной реабилитации.