Власти Якутска призвали подведомственные структуры перевести сотрудников на удаленку

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Якутска призвали подведомственные организации перевести сотрудников на удаленку из-за задымленности в городе. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня, в четверг, мы сделали укороченный день для сотрудников окружной администрации. Я обратился с призывом к руководителям структурных подразделений окружной администрации, подведомственных предприятий, чтобы сегодня был укороченный день, и завтра сотрудники по возможности работали в удаленной форме. Это не касается руководящего состава - он должен работать на местах", - отметил мэр.

Сильная задымленность в Якутске отмечается с вечера 11 августа. В воздухе стоит запах гари, в городе туман. В аэропорту задерживаются рейсы.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее обратился к администрации Якутска с просьбой укоротить рабочий день или объявить выходной из-за ситуации с прирдными пожарами.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 168 природных пожаров. По данным регионального оперштаба, за сутки ликвидированы 13 пожаров на площади свыше 17,2 тыс. га, локализованы семь на площади свыше 62 тыс. га, обнаружены девять новых возгораний.