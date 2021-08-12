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Более 55% сотрудников сферы образования Марий Эл привиты от коронавируса

В республике действует обязательная вакцинация в некоторых организациях

ТАСС, 12 августа. Доля привитых от коронавируса работников сферы образования в Марий Эл составила 55% или 10,6 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

В республике действует обязательная вакцинация в некоторых организациях 60% работников в связи с ростом заболеваемости.

"На данный момент первым компонентом вакцинировались уже 55% сотрудников отрасли "Образование". Это и учителя, и повара, и другой персонал, который работает в этой сфере. В срок до 25 августа будет вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметила, что всего в образовательных учреждениях региона трудятся около 19 тыс. специалистов.

На 9 августа в регионе однократно привито ок. 138 тыс. человек старше 18 лет, двукратно - 105,3 тыс., что составляет 43,5% и 33,3% от плана. В республике запланировано вакцинировать более 316 тыс. человек.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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