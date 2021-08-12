{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ялте снесут два многоквартирных дома, признанные аварийными после наводнения в июне

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ялты намерены расселить жильцов 18 квартир двух домов на улице Вергасова и снести здания, признанные аварийными после июньских подтоплений, сообщила на своей странице в Facebook глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Идем по пути выкупа квартир с учетом рыночной стоимости земли и строений с дополнительной выплатой расходов на аренду жилья за четыре месяца (на время поиска недвижимости взамен) и покрытием расходов на переезд. Все необходимые нормативно-правовые акты приняты, квартирография подготовлена - сформированы учетные дела на каждую квартиру. На этой неделе документы уже отправили в минЖКХ. Аварийные здания идут под снос", - написала Павленко.

Она добавила, что "главная цель и задача по этому вопросу - закрыть вопрос с проживанием людей до конца года".

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести.

Теги
РоссияКрым
XXXII летние Олимпийские игры
Легкоатлетка из Украины Магучих заявила, что в фотографии с Ласицкене не было политики
Спортсменка пояснила, что поздравляла россиянку
Читать полностью