В Ялте снесут два многоквартирных дома, признанные аварийными после наводнения в июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ялты намерены расселить жильцов 18 квартир двух домов на улице Вергасова и снести здания, признанные аварийными после июньских подтоплений, сообщила на своей странице в Facebook глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Идем по пути выкупа квартир с учетом рыночной стоимости земли и строений с дополнительной выплатой расходов на аренду жилья за четыре месяца (на время поиска недвижимости взамен) и покрытием расходов на переезд. Все необходимые нормативно-правовые акты приняты, квартирография подготовлена - сформированы учетные дела на каждую квартиру. На этой неделе документы уже отправили в минЖКХ. Аварийные здания идут под снос", - написала Павленко.

Она добавила, что "главная цель и задача по этому вопросу - закрыть вопрос с проживанием людей до конца года".

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести.