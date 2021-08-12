Роспотребнадзор впервые за шесть дней не зафиксировал загрязнения воздуха в Красноярске

ТАСС, 12 августа. Специалисты Роспотребнадзора в четверг не зафиксировали превышения уровня мелкодисперсных частиц в воздухе Красноярска, фиксировавшегося ранее, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

В Красноярске, начиная с субботы, регистрировали превышение уровня концентрации мелкодисперсных частиц РМ-2,5 и РМ-10. В воздухе ощущался запах гари. Причиной этого стали лесные пожары в Якутии.

"По результатам исследований 12 августа превышений гигиенических нормативов по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида, взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц РМ-2,5, РМ-10 не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

РМ-10 - частицы того или иного вещества в воздухе, имеющие диаметр от 10 мкм и менее, а PM-2,5 - 2,5 мкм и меньше. Частицы этого размера составляют основную часть пыли. Для сравнения: толщина человеческого волоса - 40-120 мкм.

3 августа администрация Эвенкийского района Красноярского края сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. Задымление фиксировалось более чем в 900 населенных пунктах края. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса, с 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.