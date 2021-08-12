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В хостеле в центре Москвы незаконно поставили на учет более 150 мигрантов

Проводится проверка

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 150 мигрантов поставлены на учет в одном из хостелов в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На территории Таганского района был обнаружен хостел, где на миграционный учет поставлены 154 мигранта. Позже было установлено, что неизвестные, используя доступ к прикладному программному обеспечению, действуя от имени генерального директора хостела, смогли поставить мигрантов на учет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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