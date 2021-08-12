Больше половины туристов приезжает на отдых в Сочи вакцинированными

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 66% гостей, приезжающих на отдых в Сочи, имеют сертификат о вакцинации от коронавируса. Еще 28% отдыхающих - это дети, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

"Согласно анализу за первую декаду августа, 66% курортников заселяется с сертификатами о профилактической вакцинации от COVID-19 или справкой о первой прививке. Еще 28% гостей - это дети до 18 лет", - написал глава города.

На курорте продолжается вакцинация, привито более 150 тыс. человек, в городе работают 32 прививочных пункта, также развернут кабинет в гостиничном комплексе "Жемчужина". Для вакцинации туристов, которые заселились и дали согласие на добровольную вакцинацию в течение 3 дней, необходимо порядка 50 тыс. доз вакцины.

"Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город", - добавил мэр.

С 1 августа в отели и санатории Краснодарского края для заселения необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 в срок не позднее чем полгода назад или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселиться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.