Гидрологи прогнозируют спад уровня воды в реках Зея и Селемджа в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Гидрологи в Амурской области фиксируют спад воды на реке Зея в Селемджинском районе и реки Селемджа в Мазановском районе. По прогнозам специалистов, снижение уровня продолжится, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 12 августа уровень воды в реке Селемдже в районе села Богословка понизился на 36 см, по состоянию на 12:00 12 августа, вода упала еще на 11 см до отметки 729 см, это выше уровня опасного гидрологического явления на 29 см <…> Гидрологи прогнозируют на Селемдже дальнейший спад и понижение уровня на Зее", - говорится в сообщении.

Несмотря на прогнозы, по информации ведомства, в Мазановском районе сохраняется сложная паводковая обстановка: подтоплено 14 жилых домов и 67 приусадебных участков. Вода находится на пяти участках автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются села Новороссийка, Ивановский, Майский, Сахатино, Практичи. Для перевозки людей и доставки продуктов создано две лодочные переправы в Сохатино и Мазаново.

Для стабилизации обстановки, спасатели проводят берегоукрепление, помогают населению спасти и сохранить имущество и мебель, в подтопленные населенные пункты доставляют продукты питания и воду. "На днях помогали специалистам пенсионного отдела в доставке пенсий в села Мазаново, Практичи, Путятино. В круглосуточном режиме проводится мониторинг гидрологической обстановки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Повреждено порядка 1 тыс. жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.

По предварительным прогнозам, в Амурской области ближайшие несколько дней будет преобладать погода без значимых осадков.