Сергей Лавров выступает на площадке арт-кластера "Таврида". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в арт-кластере "Таврида" в Крыму.

Глава МИД впервые с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году принимает участие в официальном мероприятии на полуострове.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.