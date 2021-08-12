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Сергей Лавров выступает на площадке арт-кластера "Таврида". Видеотрансляция

Глава МИД впервые с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году принимает участие в официальном мероприятии на полуострове

ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в арт-кластере "Таврида" в Крыму.

Глава МИД впервые с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году принимает участие в официальном мероприятии на полуострове.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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