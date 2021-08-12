В Псковском онкодиспансере выявили очаг коронавируса

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Медики выявили новый очаг коронавируса в Псковской области, где общее число заразившихся превысило 45 тыс. человек. Очаг обнаружен в ведущем медучреждении региона - Псковском онкологическом диспансере, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В Псковском онкодиспансере в отделении хирургии выявлен очаг COVID-19. Коронавирус подтвердился у шести пациентов и одной санитарки. Больные переведены в Псковскую инфекционную больницу, остальные пациенты выписаны. В отделении проведены необходимые медико-санитарные меры, выявляется круг контактных лиц", - отмечается в сообщении.

Число очагов заражения коронавирусом в Псковской области за текущую неделю увеличилось в четыре раза. Накануне власти объявили о вспышках на территории реабилитационного центра и в одном из филиалов маслодельно-сыродельного завода. В числе очагов и предприятие ООО "Йура корпорейшн", где вирус выявлен у 40 человек.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 45 081, 37 651 человек выздоровел, 608 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест.