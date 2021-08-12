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Яровая призвала не лишать поддержки малообеспеченные семьи, имеющие брокерские счета

Как отметила вице-спикер Госдумы, ФНС следует выпустить соответствующие разъяснения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Малообеспеченные семьи не должны терять права на поддержку от государства из-за движения средств на их брокерских счетах, Федеральной налоговой службе (ФНС) следует выпустить соответствующие разъяснения. Об этом в четверг заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания профильных комиссий Совета законодателей.

По ее словам, семьи с небольшим доходом, которые нуждаются в поддержке, "сталкиваются с тем, что, являясь обладателями брокерских счетов, им в нарушение действующих процедур налогового законодательства производится исчисление дохода не с выгоды, которую они приобретают на основании этого счета, а с учетом постоянного движения средств на этом счете". "То есть рисуется цифра, которая вообще не соответствует действительности", - отметила парламентарий.

"Назвать это безобразием - это ничего не сказать. Это полностью дискредитирует сам смысл и логику государственной поддержки", - подчеркнула она, рассказав, что к ней поступало много обращений по данному вопросу.

"Мною подготовлено обращение в Федеральную налоговую службу с тем, чтобы по линии ФНС для всех субъектов РФ были даны разъяснения по этому вопросу", - сообщила Яровая, предложив также уполномоченному министерству "провести селекторное совещание со всеми территориальными органами по вопросу разъяснения порядка методики расчета получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка".

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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