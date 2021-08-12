Путин поручил врио главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и рака

НОВО-ОГАРЕВО, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва Владислава Ховалыга обратить особое внимание на профилактику туберкулеза и онкологических заболеваний в регионе.

"Вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения - онкологию, но есть еще одна не менее важная - туберкулез. Вы знаете об этом, - сказал глава государства в четверг на встрече с врио руководителя республики. - Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы".

Путин подчеркнул, что все возможности для того, чтобы решить этот вопрос, действительно есть. "Нужно этим как следует заняться", - указал президент.