{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил врио главы Тувы заняться вопросами профилактики туберкулеза и рака

Как отметил президент РФ, есть все возможности для того, чтобы решить этот вопрос
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности главы Республики Тыва Владислава Ховалыга обратить особое внимание на профилактику туберкулеза и онкологических заболеваний в регионе.

"Вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения - онкологию, но есть еще одна не менее важная - туберкулез. Вы знаете об этом, - сказал глава государства в четверг на встрече с врио руководителя республики. - Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы".

Путин подчеркнул, что все возможности для того, чтобы решить этот вопрос, действительно есть. "Нужно этим как следует заняться", - указал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХовалыг, Владислав Товарищтайович
Пандемия COVID-19
Испанская вакцина от коронавируса может поступить на рынок в начале 2022 года
В октябре 2021 года может начаться производство первых доз вакцины Hipra
Читать полностью