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В Совбезе обсудили новые меры против нарушений в сфере использования земельных ресурсов

Участники заседания отметили, что устойчивое социально-экономическое развитие России должны определяться в том числе эффективной государственной политикой по рациональному использованию ресурсов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза России по экологической безопасности предложила дополнительные меры по борьбе с нарушениями в сфере использования земельных ресурсов. Об этом в четверг по итогам заседания комиссии сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Рассмотрены угрозы национальной безопасности в сфере использования земельных ресурсов. <…> Предложены дополнительные правовые и организационные меры, направленные на совершенствование деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению нарушений законодательства в сфере охраны земли и почв", - говорится в сообщении.

Участники заседания отметили, что устойчивое социально-экономическое развитие России и ее роль в мировом сообществе как экологически ответственного государства "должны определяться не только самыми значительными по площади земельными ресурсами в мире, но и эффективной государственной политикой по их рациональному использованию".

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