Численный состав студенческих стройотрядов для БАМа определится к концу октября

ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 12 августа. / ТАСС/. Численный состав студенческих стройотрядов, привлекаемых к работам на реконструкции БАМа, предполагается определить к концу октября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он считает целесообразным рассмотреть вопрос о допуске стройотрядов к конкурсам и тендерам на выполнение работ, в частности, с долевым участием, а также о постановке российским вузам заданий на востребованные рабочие специальности.

"Обязательно сообщим, сколько людей и каких специальностей надо. Мы это сделаем, это в наших планах", - пообещал Шойгу в четверг на встрече со студентами Дальневосточного госуниверситета путей сообщения, обучающихся по специальностям Железнодорожных войск. В разговоре принимали участие представители студенческих стройотрядов.

"Наверное, что-то подправим. Возможно, целесообразно при вузах каждый учебный год открывать курсы с учетом интересов работодателей", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что важно не заорганизовать процесс - "а то, увлекшись, про работу забудем". Говоря о стратегической роли БАМа в экономике, обороноспособности страны, он подчеркнул, что каждое поколение должно оставить добрый след в истории страны. "Надеюсь, - вам тоже повезет, и вы оставите такой свой след", - сказал Шойгу.

Отвечая на вопрос, может ли студент из стройотряда на БАМе заработать больше средней ставки оплаты труда в РФ, Шойгу сказал, что это возможно. "Можно, конечно, почему нет? Должны студенты иметь такую возможность - заработать больше, чем, скажем, подрабатывая на каникулах", - сказал. "Мы в свое время ехали на стройки подзаработать, а романтика была "по пути". Умение играть на гитаре и красиво петь песни не избавляли тебя от необходимости работать по 16 часов в сутки, получая за это соответствующее вознаграждение", - сказал Шойгу.

Шойгу сегодня прибыл в Восточный военный округ для инспекции хода реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В Верхнезейске он участвует в церемонии торжественной закладки памятного камня, посвященного началу реконструкции БАМа. В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМ на участке от Улака до Февральска. В работах задействованы десять бригад ЖДВ. Шойгу считает, что "важность проекта обусловлена острой необходимостью увеличить пропускную способность БАМа для повышения экономического потенциала страны".

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация.