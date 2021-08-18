Из советской пропаганды в свою киновселенную. Как развивался и рос российский комикс

Лубок, иконопись, "Окна РОСТА", а затем и "Окна ТАСС" — исследователи называют их прототипами российских комиксов. Кто-то ссылается на детские журналы советского времени — "Веселые картинки" и "Мурзилка". Но в массовом сознании комиксы возникли не раньше 90-х — когда в магазинах стали появляться журналы Marvel и DC, а по телевизору крутили мультики про Человека-паука.
Сейчас в России в этом жанре работает немало независимых художников, есть несколько издательств, выпускающих собственные линейки комиксов. Самое известное — Bubble Comics. В апреле вышел первый отечественный кинокомикс производства Bubble — фильм "Майор Гром: Чумной доктор".
Есть и мероприятия, которые призваны сплотить комиксное сообщество. Например, День бесплатных комиксов, хотя в этом году он длится почти месяц — каждые выходные с 21 августа по 12 сентября. В эти дни при покупке комиксов в магазинах-партнерах вам дадут в подарок специально созданный для события комикс того или иного издательства. Этим организаторы стремятся привлечь новых читателей к независимым авторам.
Часто их критикуют — мол, слишком сильно подражают зарубежным аналогам. Неужели у нас нет ничего "своего"? Поговорили с экспертами об отечественной комикс-традиции.
Когда у нас появились комиксы?
"Нельзя сказать, что у нас никогда ничего не было и вдруг в 90-е взяло и появилось. В 90-е началось более или менее постоянное развитие комиксного искусства, но корни уходят глубже — вспомним хотя бы Маяковского с его "Окнами РОСТА", — считает переводчик, исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров. В этой связи комикс, по его мнению, правильнее рассматривать как одно из направлений последовательного искусства — термин описывает художественные формы, где повествование ведется в виде последовательной смены графических изображений.
В Советском Союзе места привычным нам комиксам не нашлось — к моменту, когда формат можно было адаптировать в стране, этот вид творчества был признан буржуазным и не соответствующим моральному облику советского человека. Так что в СССР последовательное искусство искало себе другие, некомиксные, пути развития — детскую иллюстрацию, карикатуру или, например, диафильм.
Истории в картинках заняли главным образом нишу детской литературы; их авторами были Николай Радлов, Иван Семенов, Владимир Сутеев, Юрий Черепанов, Виктор Чижиков... Серьезное развитие получил и жанр карикатуры, нашедший воплощение в плакатах "Окна ТАСС", сатирических журналах начала и середины ХХ века (коллектив Кукрыниксы, Борис Ефимов и многие другие). На протяжении почти целого века комиксы в стране ассоциировались с продуктом для детей — именно поэтому сейчас им непросто выйти за рамки такого восприятия у массового читателя.
Началом комикс-традиции в России Мария Скаф, арт-директор галереи "Самокат" и исследователь визуальных нарративов, считает момент появления социального рынка — издателей и художников в начале 2000-х.
"Это очень молодая сфера, мы немного отстаем в ней от остального мира — к этому моменту уже сложилась американская, японская, европейская традиции. Сейчас есть необходимость воспринять мировой опыт и найти свою дорогу. У меня нет ощущения, что на это потребуется много времени. Я думаю, скоро для нас придет пора поиска своей индивидуальности", — отмечает эксперт.
Совсем другой путь комиксы проделали в США. В начале ХХ века там стала популярна дешевая литература, или pulp fiction, где в том числе публиковались рассказы в картинках. Цель комиксов была развлечь население, рассказать забавную историю. Именно оттуда "выстрелил" Супермен и началось бурное развитие жанра супергероики, а за ним и детектива, боевика, ужасов и фантастики. Во время Второй мировой войны чтение комиксов про супергероев помогало отвлечься от страшной ситуации в мире, сфокусировав внимание на простом сюжете, где добро всегда побеждает зло.
Алексей Иорш, карикатурист и комиксист, утверждает, что, несмотря на свое широкое распространение, американские комиксы на самом деле тоже остаются субкультурой, просто очень большой. И на самом деле авторские комиксы в Америке развиваются даже интереснее, чем супергеройские. Когда массовая аудитория устала от типичных сверхсильных персонажей, отвлеченных от реальности, появились другие течения — андерграундные комиксы и графические романы. Повествование в иллюстрациях приобрело социальный, проблемный характер.
Выделить можно автобиографический роман March об общественно-политической жизни США и движении темнокожего населения за свои права авторства бывшего американского конгрессмена Джона Льюиса. Графический роман "Маус: Рассказ выжившего" Арта Шпигельмана, написанный о жизни его отца, польского еврея, пережившего холокост. А также расследовательский комикс журналиста Джо Сакко об израильско-палестинском конфликте "Палестина".
Чем отличается комикс-традиция в России
Основные индивидуальные черты, которые выделяют эксперты, — это герои, сюжеты, использование фольклора и смешение традиций комиксов других стран.
В популярных и более массовых комиксах издательства Bubble видят черты и американской, и японской комикс-традиции. От американского влияния — супергеройская тематика, сольные и командные сюжетные линии. От японского — изображение персонажей и раскадровка. Также есть отдельное направление российской манги, например, серия художницы Марины Приваловой "Тагар".
"Российский комикс пока что не настолько самобытен, чтобы выделять его отдельной традицией. <…> Возможно, это вызвано тем, что подрастающее поколение художников имеет доступ к большому количеству информации и воспитывает себя в рамках такого синтеза", — комментирует Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов "Чук и Гик".
При этом ошибочно думать, что на комиксы в России влияли только извне — такая взаимосвязь работает в обе стороны. Например, один из известных французских карикатуристов XIX века Каран д’Аш — родом из России, подмечает Иорш. Современные отечественные авторы популярны во Франции и Бельгии — Роман Сурженко работает над созданием спин-оффов французских комиксов "Торгал", Юрий Жигунов занимается созданием франко-бельгийских комиксов "13" про спецагента, потерявшего память.
Главный редактор издательства Bubble Роман Котков считает, что из зарубежных аналогов комиксы берут только терминологию: "фрейм", "верстка" и другие профессиональные слова.
Такие герои производства Bubble — это, например, честный питерский полицейский майор Гром; борец с демонами на улицах Москвы Данила Бесобой; персонаж Инок, который сражается с темным существом и защищает Русь с помощью древнего православного креста.
Публикуются и авторские истории, которые, наверное, не понял бы зарубежный читатель. О продуктовом ларьке, который становится большим роботом и сражается с роботом — панельной многоэтажкой в комиксе "Продукты 24", о первом женском университете в Санкт-Петербурге и борьбе его основательниц за образование на страницах комикса "Бестужевки: Первый женский университет". Игра с историческим контекстом в независимом комиксе "Собакистан", где одноименная закрытая социалистическая республика устраивает репетицию похорон лидера страны товарища Дружка. Серьезное повествование о семье, жившей во время блокадного Ленинграда, в биографическом комиксе "Сурвило".
В наших комиксах мы должны говорить именно о наших же проблемах — иначе теряется правдоподобность, отмечает Иорш: "Когда авторы комиксов в России стараются подражать зарубежным — я думаю, что это болезнь роста, любые культурные феномены проходили такую стадию осознания себя".
Американский путь — это создание крупных компаний, перепродажа прав на персонажей и почти конвейерная работа над материалом командами разных редакторов, европейский — узкие авторские коллективы в множестве редакций. В России же пока что издательства разбросаны по разным городам и работают без единого четкого направления.
Как кинокомиксы помогают жанру не пересыхать
Кино для комиксов — эффективный инструмент продвижения и развития. Вспомнить хотя бы, какой успех компании Marvel принесли экранизации своих историй и как знамениты стали их персонажи после старта киновселенной в фильме "Железный человек" 2008 года и встречи основных персонажей во "Мстителях" 2012 года.
В России было несколько попыток создать супергеройский фильм. Правда, была у них одна особенность — они представлялись как кинокомикс, хотя до недавнего времени никакого комикса в основе сценария не было вовсе.
В 2009 году на экраны вышла "Черная молния": история о простом парне, который вдруг получает в подарок летающую "Волгу" и начинает бороться со злом в небе над Москвой. Финансово фильм окупился — $15 млн затрат против $21,5 млн сборов. Однако оценка зрителями фильма сейчас, после почти 12 лет с момента его выхода, находится на уровне 5,3 из 10 на основе данных о мнениях 94 с лишним тысяч пользователей "Кинопоиска". Кому-то не нравится игра актеров, кому-то — спецэффекты.
Хотя, конечно, рейтинг фильма не может однозначно говорить о его успехах — это все еще субъективное мнение самых разных людей, которое могло меняться после просмотра других картин или с течением времени.
Еще одну попытку российского супергеройского кино разгромили в пух и прах не только зрители, но и критики. Фильм "Защитники" 2017 года режиссера Сарика Андреасяна, казалось, вообще не получил положительных отзывов. Зрителей не устроили персонажи, работа над историей и слишком уж очевидное (но не подтверждаемое авторами) желание сделать супергеройский боевик на основе западного без необходимой адаптации к нашим реалиям. Через четыре года после выхода в прокат фильм имеет рейтинг 2,9 из 10 после оценки 78 тыс. пользователей "Кинопоиска".
Но в апреле этого года впервые вышел отечественный фильм, снятый по нашим же комиксам издательства Bubble. Это "Майор Гром: Чумной доктор" производства компании Bubble Studios — адаптацией комиксов для кино занимались их же создатели.
В основе — история честного полицейского из Петербурга, который борется с преступником в маске, убивающим коррупционеров. Майор Гром — один из основных персонажей комиксной вселенной Bubble и самый простой для экранизации, потому что борется он без эффектных костюмов или особых магических сил. Враг Грома, Чумной доктор, в чем-то похож на узнаваемых в России публичных персонажей, хотя и без слишком прямых к этому отсылок.
Рейтинг фильма на "Кинопоиске" на момент публикации статьи — 7,2, основан он на мнении более 307 тыс. пользователей. Проект уже купил стриминговый сервис Netflix, трансляция фильма сразу на нескольких языках стартовала в начале июня. Возможно, это и станет тем необходимым толчком к развитию серьезных кинокомиксов в России. Роман Котков утверждает, что после выхода фильма зрители идут в Bubble покупать комикс-первоисточник.
Для кинокомиксов в России существует одно препятствие, считает Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов "Чук и Гик". "Российские комиксы очень часто созданы без ограничения полета фантазии — слишком яркие и залихвацкие идеи, такие сложно экранизировать. Либо, наоборот, это социальные истории, которые нет необходимости переносить на экран", — считает эксперт. Также он указывает на то, что в нашем сознании было определенное неприятие отечественной массовой культуры — сериалов, фильмов. Но благодаря большой фанатской базе "Майор Гром" все же может привлечь продюсеров в жанр кинокомикса в России.
Что стоит на пути популярности комиксов в России
А что впереди у российских комиксов? Они станут популярными? Вместе с экспертами мы собрали несколько "если" — условий, благодаря которым комиксы в России смогут выйти в массы в будущем.
- Если появится универсальный герой
Подходящий для всех возрастов, понятный всем и каждому, интересный. В Европе такими стали Тинтин, персонаж бельгийской серии "Приключения Тинтина", или Астерикс, герой французской серии "Приключения Астерикса". В Америке множество своих героев, таких как Супермен, Бэтмен, Человек-паук.
В России же, по мнению Михаила Хачатурова, такого персонажа пока нет. И хотя за ростом внимания к майору Грому смотреть интересно, "универсального героя" российской индустрии комиксов, видимо, придется еще подождать.
- Если комиксы выживут в интернете
Современные комиксы переходят в digital-формат. Так купить их проще и дешевле, легче всегда носить с собой. Да и не все независимые авторы имеют возможность публиковаться — иногда размещение на специальных сайтах больше помогает в продвижении работ. Но чем больше в интернете комиксов, тем выше их конкуренция не только друг с другом, но и с другими медиа. Внимание читателя все время может ускользнуть, перейти к другой вкладке.
"Комиксам приходится выживать на этой платформе, и непонятно, как они найдут себе там дорогу. Если вдруг они зайдут в интернете — как корейская манхва, то да, у российских комиксов есть потенциал стать еще популярнее. А если все останется в рамках книг — что ж, значит, так им и быть субкультурой", — комментирует Алексей Иорш.
- Если заинтересовать детей и подростков
Именно с такой аудитории начинается широкое распространение комиксной культуры, считает Иван Чернявский. И мешает здесь тот же интернет — комиксу нужно так завлечь читателя, чтобы он не думал отвлекаться. "Я подозреваю, что в России это будет оставаться нишей — побольше или поменьше. Вряд ли случится серьезное распространение", — добавляет эксперт.
- Если издательствам ничего не помешает печататься дальше
Простая мысль — пусть то, что работает сейчас, просто продолжит работать и дальше. "Когда искусство никто не ограничивает, например государство, то оно способно развиваться безгранично. С каждым годом появляется все больше авторов, комиксов и издательств — поэтому эта культура в перспективе может стать массовой", — считает Мария Скаф.
В неизбежный рост популярности комиксов верит и Роман Котков: "Визуальное искусство сейчас очень популярно — все общаются картинками. Не вижу причин, по которым комиксам будет сложно стать популярнее и встроиться в культуру, про них просто нужно всем узнать. <…> В Америке это происходит уже больше 80 лет, а в России только встает на ноги".
Что почитать?
Список авторов, комиксов и издательств, присмотреться к которым советуют наши эксперты.
Авторы: Александр Уткин, Аскольд Акишин, Виталий Терлецкий, Елена Маликова, Ольга Лаврентьева, Роман Сурженко, Юрий Жигунов.
Комиксы (комментарии Ивана Чернявского):
- "Продукты 24" — про ларек с продуктами, который трансформируется в робота и сражается с многоэтажным роботом из панельного дома.
- "Вор теней" — российская действительность смешана с психоделией. Для его понимания нужно хорошо знать культуру России начала ХХ века.
- "Шув" — про 90-е, двое детей пытаются расследовать гибель соседа по даче. Содержит много маркеров, которые откликаются российскому читателю.
Издательства: Bubble, "Конфедерация", "Дом Книга", "МиФ".
Яна Ретунская