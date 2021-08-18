Из советской пропаганды в свою киновселенную. Как развивался и рос российский комикс

В преддверии Дня бесплатных комиксов рассуждаем о том, может ли этот жанр широко распространиться в России и чем работы отечественных авторов отличаются от зарубежных. А в конце — посоветуем, что почитать!

Лубок, иконопись, "Окна РОСТА", а затем и "Окна ТАСС" — исследователи называют их прототипами российских комиксов. Кто-то ссылается на детские журналы советского времени — "Веселые картинки" и "Мурзилка". Но в массовом сознании комиксы возникли не раньше 90-х — когда в магазинах стали появляться журналы Marvel и DC, а по телевизору крутили мультики про Человека-паука. Сейчас в России в этом жанре работает немало независимых художников, есть несколько издательств, выпускающих собственные линейки комиксов. Самое известное — Bubble Comics. В апреле вышел первый отечественный кинокомикс производства Bubble — фильм "Майор Гром: Чумной доктор". Есть и мероприятия, которые призваны сплотить комиксное сообщество. Например, День бесплатных комиксов, хотя в этом году он длится почти месяц — каждые выходные с 21 августа по 12 сентября. В эти дни при покупке комиксов в магазинах-партнерах вам дадут в подарок специально созданный для события комикс того или иного издательства. Этим организаторы стремятся привлечь новых читателей к независимым авторам. Часто их критикуют — мол, слишком сильно подражают зарубежным аналогам. Неужели у нас нет ничего "своего"? Поговорили с экспертами об отечественной комикс-традиции. Когда у нас появились комиксы? "Нельзя сказать, что у нас никогда ничего не было и вдруг в 90-е взяло и появилось. В 90-е началось более или менее постоянное развитие комиксного искусства, но корни уходят глубже — вспомним хотя бы Маяковского с его "Окнами РОСТА", — считает переводчик, исследователь европейского комикса Михаил Хачатуров. В этой связи комикс, по его мнению, правильнее рассматривать как одно из направлений последовательного искусства — термин описывает художественные формы, где повествование ведется в виде последовательной смены графических изображений.

Описание Плакаты "Окна РОСТА", 1920 год © ТАСС

В Советском Союзе места привычным нам комиксам не нашлось — к моменту, когда формат можно было адаптировать в стране, этот вид творчества был признан буржуазным и не соответствующим моральному облику советского человека. Так что в СССР последовательное искусство искало себе другие, некомиксные, пути развития — детскую иллюстрацию, карикатуру или, например, диафильм. Истории в картинках заняли главным образом нишу детской литературы; их авторами были Николай Радлов, Иван Семенов, Владимир Сутеев, Юрий Черепанов, Виктор Чижиков... Серьезное развитие получил и жанр карикатуры, нашедший воплощение в плакатах "Окна ТАСС", сатирических журналах начала и середины ХХ века (коллектив Кукрыниксы, Борис Ефимов и многие другие). На протяжении почти целого века комиксы в стране ассоциировались с продуктом для детей — именно поэтому сейчас им непросто выйти за рамки такого восприятия у массового читателя. Началом комикс-традиции в России Мария Скаф, арт-директор галереи "Самокат" и исследователь визуальных нарративов, считает момент появления социального рынка — издателей и художников в начале 2000-х. "Это очень молодая сфера, мы немного отстаем в ней от остального мира — к этому моменту уже сложилась американская, японская, европейская традиции. Сейчас есть необходимость воспринять мировой опыт и найти свою дорогу. У меня нет ощущения, что на это потребуется много времени. Я думаю, скоро для нас придет пора поиска своей индивидуальности", — отмечает эксперт. Совсем другой путь комиксы проделали в США. В начале ХХ века там стала популярна дешевая литература, или pulp fiction, где в том числе публиковались рассказы в картинках. Цель комиксов была развлечь население, рассказать забавную историю. Именно оттуда "выстрелил" Супермен и началось бурное развитие жанра супергероики, а за ним и детектива, боевика, ужасов и фантастики. Во время Второй мировой войны чтение комиксов про супергероев помогало отвлечься от страшной ситуации в мире, сфокусировав внимание на простом сюжете, где добро всегда побеждает зло.

Алексей Иорш, карикатурист и комиксист, утверждает, что, несмотря на свое широкое распространение, американские комиксы на самом деле тоже остаются субкультурой, просто очень большой. И на самом деле авторские комиксы в Америке развиваются даже интереснее, чем супергеройские. Когда массовая аудитория устала от типичных сверхсильных персонажей, отвлеченных от реальности, появились другие течения — андерграундные комиксы и графические романы. Повествование в иллюстрациях приобрело социальный, проблемный характер. Выделить можно автобиографический роман March об общественно-политической жизни США и движении темнокожего населения за свои права авторства бывшего американского конгрессмена Джона Льюиса. Графический роман "Маус: Рассказ выжившего" Арта Шпигельмана, написанный о жизни его отца, польского еврея, пережившего холокост. А также расследовательский комикс журналиста Джо Сакко об израильско-палестинском конфликте "Палестина". Чем отличается комикс-традиция в России Основные индивидуальные черты, которые выделяют эксперты, — это герои, сюжеты, использование фольклора и смешение традиций комиксов других стран. В популярных и более массовых комиксах издательства Bubble видят черты и американской, и японской комикс-традиции. От американского влияния — супергеройская тематика, сольные и командные сюжетные линии. От японского — изображение персонажей и раскадровка. Также есть отдельное направление российской манги, например, серия художницы Марины Приваловой "Тагар". "Российский комикс пока что не настолько самобытен, чтобы выделять его отдельной традицией. <…> Возможно, это вызвано тем, что подрастающее поколение художников имеет доступ к большому количеству информации и воспитывает себя в рамках такого синтеза", — комментирует Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов "Чук и Гик".

Описание Иллюстрация комикса "Тагар" © Пресс-служба Bubble

Вообще, у нас уникальная абсорбирующая культура — мы умеем очень удачно впитывать в себя зарубежный опыт и встраивать его. Я считаю это нашим важным свойством, благодаря ему мы живем в многонациональной стране Алексей Иорш Карикатурист, комиксист

При этом ошибочно думать, что на комиксы в России влияли только извне — такая взаимосвязь работает в обе стороны. Например, один из известных французских карикатуристов XIX века Каран д’Аш — родом из России, подмечает Иорш. Современные отечественные авторы популярны во Франции и Бельгии — Роман Сурженко работает над созданием спин-оффов французских комиксов "Торгал", Юрий Жигунов занимается созданием франко-бельгийских комиксов "13" про спецагента, потерявшего память. Главный редактор издательства Bubble Роман Котков считает, что из зарубежных аналогов комиксы берут только терминологию: "фрейм", "верстка" и другие профессиональные слова.

Наши индивидуальные черты — уникальные классные российские эмоциональные персонажи, за которыми интересно следить. Приближенные к жизни истории — не какое-то воздушное нечто, которое летает по небу в плаще и трусах, а что-то ближе к нашей жизни и опыту. События, которые могут даже быть фантастическими, но в них узнаются наши реалии Роман Котков Главный редактор издательства Bubble

Такие герои производства Bubble — это, например, честный питерский полицейский майор Гром; борец с демонами на улицах Москвы Данила Бесобой; персонаж Инок, который сражается с темным существом и защищает Русь с помощью древнего православного креста.

Описание Иллюстрация комикса "Майор Гром" © Пресс-служба Bubble

Публикуются и авторские истории, которые, наверное, не понял бы зарубежный читатель. О продуктовом ларьке, который становится большим роботом и сражается с роботом — панельной многоэтажкой в комиксе "Продукты 24", о первом женском университете в Санкт-Петербурге и борьбе его основательниц за образование на страницах комикса "Бестужевки: Первый женский университет". Игра с историческим контекстом в независимом комиксе "Собакистан", где одноименная закрытая социалистическая республика устраивает репетицию похорон лидера страны товарища Дружка. Серьезное повествование о семье, жившей во время блокадного Ленинграда, в биографическом комиксе "Сурвило". В наших комиксах мы должны говорить именно о наших же проблемах — иначе теряется правдоподобность, отмечает Иорш: "Когда авторы комиксов в России стараются подражать зарубежным — я думаю, что это болезнь роста, любые культурные феномены проходили такую стадию осознания себя". Американский путь — это создание крупных компаний, перепродажа прав на персонажей и почти конвейерная работа над материалом командами разных редакторов, европейский — узкие авторские коллективы в множестве редакций. В России же пока что издательства разбросаны по разным городам и работают без единого четкого направления. Как кинокомиксы помогают жанру не пересыхать Кино для комиксов — эффективный инструмент продвижения и развития. Вспомнить хотя бы, какой успех компании Marvel принесли экранизации своих историй и как знамениты стали их персонажи после старта киновселенной в фильме "Железный человек" 2008 года и встречи основных персонажей во "Мстителях" 2012 года.

Описание Кадр из фильма "Мстители" © Disney

В России было несколько попыток создать супергеройский фильм. Правда, была у них одна особенность — они представлялись как кинокомикс, хотя до недавнего времени никакого комикса в основе сценария не было вовсе. В 2009 году на экраны вышла "Черная молния": история о простом парне, который вдруг получает в подарок летающую "Волгу" и начинает бороться со злом в небе над Москвой. Финансово фильм окупился — $15 млн затрат против $21,5 млн сборов. Однако оценка зрителями фильма сейчас, после почти 12 лет с момента его выхода, находится на уровне 5,3 из 10 на основе данных о мнениях 94 с лишним тысяч пользователей "Кинопоиска". Кому-то не нравится игра актеров, кому-то — спецэффекты. Хотя, конечно, рейтинг фильма не может однозначно говорить о его успехах — это все еще субъективное мнение самых разных людей, которое могло меняться после просмотра других картин или с течением времени. Еще одну попытку российского супергеройского кино разгромили в пух и прах не только зрители, но и критики. Фильм "Защитники" 2017 года режиссера Сарика Андреасяна, казалось, вообще не получил положительных отзывов. Зрителей не устроили персонажи, работа над историей и слишком уж очевидное (но не подтверждаемое авторами) желание сделать супергеройский боевик на основе западного без необходимой адаптации к нашим реалиям. Через четыре года после выхода в прокат фильм имеет рейтинг 2,9 из 10 после оценки 78 тыс. пользователей "Кинопоиска". Но в апреле этого года впервые вышел отечественный фильм, снятый по нашим же комиксам издательства Bubble. Это "Майор Гром: Чумной доктор" производства компании Bubble Studios — адаптацией комиксов для кино занимались их же создатели.

Описание Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" © Disney