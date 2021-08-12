Республиканскую клиническую больницу Северной Осетии перепрофилируют в ковидный госпиталь

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница в Северной Осетии будет перепрофилирована для приема больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава региона.

"Готовится к перепрофилированию [под ковидный госпиталь] Республиканская клиническая больница", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по приказу Министерства здравоохранения РФ дополнительные койки появятся и в клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА).

В среду в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что для поддержания системы здравоохранения в регионе на базе СОГМА будет открыт госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи, произошедшей во Владикавказе в понедельник, погибли 11 человек. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы - магистральной линии подачи кислорода - под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м. По факту происшествия начата проверка. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.