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Пандемия COVID-19

Республиканскую клиническую больницу Северной Осетии перепрофилируют в ковидный госпиталь

Дополнительные койки также развернут в клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница в Северной Осетии будет перепрофилирована для приема больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава региона.

"Готовится к перепрофилированию [под ковидный госпиталь] Республиканская клиническая больница", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по приказу Министерства здравоохранения РФ дополнительные койки появятся и в клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА).

В среду в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что для поддержания системы здравоохранения в регионе на базе СОГМА будет открыт госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи, произошедшей во Владикавказе в понедельник, погибли 11 человек. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы - магистральной линии подачи кислорода - под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м. По факту происшествия начата проверка. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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