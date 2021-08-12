Новосибирский Минздрав переводит к работе по основному профилю шесть ковид-стационаров

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Шесть медучреждений в Новосибирской области, ранее принимавшие пациентов с COVID-19, возвращаются к работе по основному профилю в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Об этом сообщила журналистам в четверг замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

"В настоящее время ведется восстановление деятельности ряда учреждений. Так, у нас восстанавливается кардиодиспансер, Обская центральная городская больница, НКРБ № 1 - больница в наукограде Кольцово, и вот на этой неделе к ним присоединились на восстановление Больница скорой медицинской помощи № 2, Городская клиническая больница № 12, которая в обычное время оказывает помощь больным терапевтического профиля, и Городская больница № 3, располагающаяся на ОбьГЭС", - сказала Аксенова.

Она подчеркнула, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, число инфицированных и число обращений за скорой медицинской помощью и госпитализаций ежедневно снижается. По данным оперативного штаба, на утро 12 августа в регионе зарегистрирован 55 071 случай коронавируса (+187 за сутки), в том числе 4 128 - у детей. 46 021 пациент выздоровел (+122 за сутки).

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. В начале текущей недели глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалось. Ранее министр здравоохранения области Константин Хальзов заявил о возврате к работе по основному профилю четырех ковид-стационаров, перепрофилированных для приема больных с коронавирусной инфекцией.