В Японии второй день подряд фиксируют рекорд заражений коронавирусом

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 18 882 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Рекорд количества заражений фиксируют в стране второй день подряд. При этом этот показатель оказался сразу на 3 тыс. выше, чем в среду. Умерли за минувшие сутки 24 человека.

Глава правительственной экспертной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса Сигэру Оми на пресс-конференции в Токио заявил, что ситуация в системе здравоохранения Японии сейчас критическая. Он призвал к строгому соблюдению антикоронавирусных мер в ближайшие две недели, чтобы тенденция к увеличению показателя суточного прироста прекратилась.

Больше всего новых случаев выявлено за последние сутки в Токио - почти 5 тыс. Также в столице сейчас почти 220 больных находятся в тяжелом состоянии. Этот показатель впервые превысил отметку 200.

На прошлой неделе Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 899 тыс. заразившихся, более 1,2 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В Токио с 12 июля по 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа прошли без зрителей.