Собираемость платежей с юридических лиц за вывоз ТКО в Самарской области выросла до 79%

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Собираемость с юридических лиц платежей в Самарской области за вывоз коммунальных отходов выросла за два года в полтора раза, до 79%, сообщил ТАСС директор регионального оператора "Экостройресурс" Михаил Захаров.

"С момента старта реформы в 2019 году законодательство имело большое количество пробелов. Из-за них возникали сложности в заключении договоров с юридическими лицами. Региональный оператор провел большую работу совместно с предпринимательским сообществом и определил четкую схему взаимодействия. В итоге мы подняли показатель собираемости с 50% до 79%", - сказал руководитель регоператора.

Среди населения собираемость платежей составляет порядка 84%, отметил Захаров. По рейтингу собираемости платежей лидерами в Самарской области являются Сергиевский район, Тольятти, Отрадный, а также Новокуйбышевск и Сызрань. "Есть и отстающие муниципальные районы. С ними ведем большую разъяснительную и претензионно-исковую работу. Мы используем законные методы требования задолженности путем обращения в суд. На сегодняшний день подали порядка 37 тыс. исков - из них больше половины удовлетворена", - сообщил директор "Экостройресурса".

Если жители не могут оплатить просроченную задолженность сразу, то регоператор предоставляет рассрочку. Для этого необходимо оплатить 25% от суммы долга, а затем подать необходимые документы для оформления рассрочки. Захаров объяснил, что задолженность является просроченной, если потребитель не оплачивает ее 3 месяца.

В 2020 году "Экостройресурс" вывез более 1,2 млн тонн ТКО, что превышает показатель 2019 года на 5%.