Испанская вакцина от коронавируса может поступить на рынок в начале 2022 года

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Испанская вакцина от нового коронавируса компании Hipra может поступить на рынок в начале следующего года. Об этом заявила в четверг министр науки и инноваций королевства Диана Морант в интервью телеканалу 24 Horas.

В среду Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями разрешило начать проведение первых клинических испытаний местной вакцины от коронавируса. По словам главы ведомства, это "очень важный решающий [для испанской науки] шаг". Морант уточнила, что в настоящий момент вакцина Hipra является самой продвинутой среди остальных разрабатываемых в стране препаратов.

Министр добавила, что, согласно прогнозам, уже в октябре может начаться производство первых доз вакцины, чтобы "иметь возможность поставить ее на рынок в начале 2022 года".

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,6 млн случаев заражения, свыше 82 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации населения. Сейчас более 61% испанцев уже полностью привиты от коронавируса.

В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.