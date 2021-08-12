Программа цифрового развития Белгородской области охватит более 70 тыс. учеников

ТАСС, 12 августа. Уроки программирования внедрят для 72 тыс. учеников начальных классов в Белгородской области, тем самым охватив 100% обучающихся начальных школ региона. Проект запустят с 1 сентября по программе цифрового развития, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Евгений Мирошников в ходе форума "Цифровая эволюция".

"Мы планируем охватить 100% детей первых-четвертых классов, это 72 тыс. детей Белгородской области. У них у всех появится урок программирования, начиная с 1 сентября этого года", - сообщил Мирошников.

По его словам, внедрение программы позволит рассказать школьникам про пользу и риски, которые несут гаджеты. Уроки будут обязательными, но введены через внеурочную деятельность. "Постараемся использовать нелинейное расписание для того, чтобы этот урок не стоял в конце. Он будет встроен в текущие уроки", - добавил Мирошников.

Он отметил, что власти региона планируют выстроить в регионе непрерывное IT-образование, которое дети начнут получать с детского сада до выпуска из старшей школы. В частности, тематические занятия будут внедрены в нескольких группах детского сада, а также в рамках пилотного проекта по пятым-восьмым классам. "Этот проект будет долгосрочным. В течение трех-четырех лет мы планируем выйти на то, чтобы это была такая траектория <…> Фактически все четыре года нужно будет пересматривать всю образовательную программу и ее каждый раз адаптировать заново", - отметил Мирошников.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области внедрят во всех школах региона новую систему цифрового развития с 1 сентября 2021 года. Первым этапом проекта стали обучение и подготовка 4 тыс. учителей для проведения занятий. В регионе также адаптируются образовательные программы и приобретаются мобильные классы.