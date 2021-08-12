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В Белгородской области в 2,6 раза увеличат объем выписанных электронных рецептов

До конца 2021 года планируют выпустить до 800 тыс. рецептов

ТАСС, 12 августа. Власти Белгородской области, ставшей первой из регионов РФ, где внедрили платформу электронных рецептов во всех городских поликлиниках, планируют увеличить количество выписанных рецептов до 800 тыс. к концу 2021 года, что в 2,6 раза больше показателя предыдущего года. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на круглом столе "Цифровая трансформация здравоохранения" в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция", проходящего в Калуге.

"Всего в настоящее время в Белгородской области выписано 550 тыс. электронных рецептов, и планируем до конца года - до 800 тыс. электронных рецептов", - сказал Иконников, отметив, что в 2020 году было выписано около 300 тыс. цифровых рецептов.

По его словам, в регионе внедрен ряд электронных сервисов, в том числе для информирования о наличии и стоимости лекарств в аптеках, дистанционного продления срока действия рецептов. "В настоящее время 65% аптек региона подключены к платформе "Электронный рецепт", - добавил Иконников.

Как сообщалось, сервис "Электронный рецепт" внедряют в медучреждениях Белгородской области с 2019 года, в настоящее время регион является единственным субъектом РФ, внедрившим во всех городских поликлиниках области платформу юридически значимых электронных рецептов на лекарственные препараты.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит 12-13 августа в Калуге на площадке Инновационного культурного центра. Эксперты, представители федеральных министерств и правительств регионов обсудят обсуждают цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство Калужской области. Поддержку форуму оказали Фонд Росконгресс и Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".

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РоссияБелгородская область
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