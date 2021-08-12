Эксперт считает, что смертность от ковида в Москве и Петербурге снизилась из-за вакцинации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Снижение заболеваемости и смертности от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге обусловлено вакцинацией, считает врач-терапевт, пульмонолог, работающий в "красной зоне", Алексей Никишенков.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки впервые за историю пандемии возросло на 808 против 799 днем ранее. В Москве при этом зарегистрировали 56 смертей, что стало минимумом с 5 июня, в Санкт-Петербурге - 48.

"Может быть, в наших центральных городах, столицах, была более масштабная кампания по вакцинации, возможно, больше людей вакцинировалось. Это помогло, во-первых, снизить и заразность, люди меньше заражаются, а если даже и заразились - болезнь протекает в более легкой форме", - сказал ТАСС в четверг Никишенков.

В целом, текущие показатели по смертности, а также заболеваемости ковидом в стране могут быть связаны с возвращением граждан из отпусков. "Люди возвращаются из отпусков, и, может быть, просто происходит больше заражений и статистически больше смертей. Нужно разбирать конкретные случаи, почему что происходит", - говорит доктор. При этом он добавил, что подходы к лечению пациентов с ковидом уже в принципе выработаны.

Отвечая на вопрос о том, когда эпидемия пойдет на спад, Никишенков выразил мнение, что такой уровень заболеваемости будет наблюдаться еще в течение года.

По данным на 6 августа, более 39 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса, 30 млн из них уже прошли полный курс вакцинации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Московская область, Белгородская область, Республика Тыва, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалинская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ.