Китайский город Санья на Хайнане за пять лет подготовит 1,5 тыс. капитанов яхт

САНЬЯ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань до 2025 года подготовит 1,5 тыс. новых капитанов прогулочных судов. Как сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на городское управление по трудовым ресурсам и социальному обеспечению, обучение таких специалистов направлено на развитие местной отрасли яхтенного туризма.

В этом году 218 учеников уже зарегистрировались на курсах по судоходству. Согласно планам городских властей, ежегодно не менее 300 человек будут получать специальность капитана яхты.

Стоимость учебного курса составляет порядка 18 тыс. юаней (примерно 2 780 долларов). Администрация города предоставляет ряду граждан субсидии в размере до 10 тыс. юаней (около 1 544 долларов). Денежную поддержку могут получить официально зарегистрированные безработные и жители сельской местности, планирующие трудоустроиться в городе.

После получения прав на управление яхтой и трудоустройства капитан судна сможет ежемесячно зарабатывать более 7 тыс. юаней ( 1 080 долларов). Капитаны яхт класса люкс получают каждый месяц по 20-30 тыс. юаней (3-4,6 тыс. долларов).

Санья активно развивает отрасль яхтенного туризма. В первом полугодии в круизах побывали 634 тыс. человек, прогулочные суда выходили в море 101 тыс. раз. Эти показатели на 158% и 147% больше по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.

Власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.